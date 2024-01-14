Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Superwahljahr 2024: Zeit der Abrechnung?

ServusTVStaffel 4Folge 1vom 14.01.2024
Superwahljahr 2024: Zeit der Abrechnung?

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 1: Superwahljahr 2024: Zeit der Abrechnung?

65 Min.Folge vom 14.01.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Oliver Pink, Innenpolitik-Chef der „Presse", Frauke Petry, ehemalige AfD-Chefin, Sepp Schellhorn, Gastronom und Neos-Politiker, Christian Rainer, früherer „profil"-Chefredakteur.

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

