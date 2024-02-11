Macht der Medien: Anders denken unerwünscht?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 5: Macht der Medien: Anders denken unerwünscht?
69 Min.Folge vom 11.02.2024
Wir bitten die Tonprobleme zu Beginn der Sendung zu entschuldigen. | Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Hans-Georg Maaßen, Vorsitzender der „Werteunion“, Claudia Paganini, Medienethikerin und Grüne Gemeinderätin in Tirol, Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher und Kolumnist sowie Sebastian Bohrn Mena, Politik-Kommentator.
