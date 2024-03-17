KPÖ im Umfragehoch: Unterschätzte Gefahr?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 10: KPÖ im Umfragehoch: Unterschätzte Gefahr?
66 Min.Folge vom 17.03.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christina Aumayr-Hajek, Kommunikations-Expertin, Uwe Tellkamp, deutscher Bestseller-Autor, Herbert Lackner, Ex-"Profil"-Chefredakteur und Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 6 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0