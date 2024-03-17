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KPÖ im Umfragehoch: Unterschätzte Gefahr?

ServusTVStaffel 4Folge 10vom 17.03.2024
KPÖ im Umfragehoch: Unterschätzte Gefahr?

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Folge 10: KPÖ im Umfragehoch: Unterschätzte Gefahr?

66 Min.Folge vom 17.03.2024

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christina Aumayr-Hajek, Kommunikations-Expertin, Uwe Tellkamp, deutscher Bestseller-Autor, Herbert Lackner, Ex-"Profil"-Chefredakteur und Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater.

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