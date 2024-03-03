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Frauenmorde: Welche Rolle spielt die Migration?

ServusTVStaffel 4Folge 8vom 03.03.2024
Frauenmorde: Welche Rolle spielt die Migration?

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Folge 8: Frauenmorde: Welche Rolle spielt die Migration?

67 Min.Folge vom 03.03.2024

Dieses Mal diskutieren bei Michael Fleischhacker: Bestseller-Autor Hamed Abdel Samad, "Standard"-Redakteurin Irene Brickner, Publizist Peter Sichrovksy und Autorin Veronika Bohrn Mena

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