Frauenmorde: Welche Rolle spielt die Migration?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Frauenmorde: Welche Rolle spielt die Migration?
67 Min.Folge vom 03.03.2024
Dieses Mal diskutieren bei Michael Fleischhacker: Bestseller-Autor Hamed Abdel Samad, "Standard"-Redakteurin Irene Brickner, Publizist Peter Sichrovksy und Autorin Veronika Bohrn Mena
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