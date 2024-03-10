Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Salzburg wählt: Niederlage für die ÖVP?

ServusTVStaffel 4Folge 9vom 10.03.2024
Salzburg wählt: Niederlage für die ÖVP?

Salzburg wählt: Niederlage für die ÖVP?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 9: Salzburg wählt: Niederlage für die ÖVP?

65 Min.Folge vom 10.03.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren am Sonntagabend: Peter Westenthaler, FPÖ-naher Stiftungsrat des ORF, Eva Glawischnig, ehemalige Chefin der Grünen, Gudula Walterskirchen, Publizistin und Reinhard Heinisch, Politologe und Populismusforscher.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen