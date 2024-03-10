Salzburg wählt: Niederlage für die ÖVP?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 9: Salzburg wählt: Niederlage für die ÖVP?
65 Min.Folge vom 10.03.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren am Sonntagabend: Peter Westenthaler, FPÖ-naher Stiftungsrat des ORF, Eva Glawischnig, ehemalige Chefin der Grünen, Gudula Walterskirchen, Publizistin und Reinhard Heinisch, Politologe und Populismusforscher.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0