Jugendkriminalität: Hilft nur Härte?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 11: Jugendkriminalität: Hilft nur Härte?
67 Min.Folge vom 24.03.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren am Sonntag: Andreas Mölzer, Publizist und ehemaliger FPÖ-Politiker, Alexander Kissler, Journalist bei der „NZZ“, Veronika Bohrn Mena, Publizistin und Andras Szigetvari, Journalist beim „Standard“.
