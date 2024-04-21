Neutralität oder NATO: Wer schützt Österreichs Sicherheit?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 14: Neutralität oder NATO: Wer schützt Österreichs Sicherheit?
68 Min.Folge vom 21.04.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren am Sonntag: Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Christian Rainer, ehemaliger Chefredakteur beim "profil", Andrea Komlosy, Historikerin und Veit Dengler, Unternehmer.
