Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 4: Kampf gegen rechts: Wie frei ist die Meinung?
69 Min.Folge vom 04.02.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur beim „profil“ , Ralf Schuler, Journalist bei „Nius“, Barbara Toth, Redakteurin beim „Falter“ und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.
