Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Kampf gegen rechts: Wie frei ist die Meinung?

ServusTVStaffel 4Folge 4vom 04.02.2024
Kampf gegen rechts: Wie frei ist die Meinung?

Folge 4: Kampf gegen rechts: Wie frei ist die Meinung?

69 Min.Folge vom 04.02.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur beim „profil“ , Ralf Schuler, Journalist bei „Nius“, Barbara Toth, Redakteurin beim „Falter“ und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.

ServusTV
