Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Urteil über Kurz: Falsch oder gerecht?

ServusTVStaffel 4Folge 7vom 25.02.2024
Urteil über Kurz: Falsch oder gerecht?

Urteil über Kurz: Falsch oder gerecht?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 7: Urteil über Kurz: Falsch oder gerecht?

62 Min.Folge vom 25.02.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren diese Woche: Star-Anwalt Manfred Ainedter, Martina Salomon, Chefredakteurin des "Kurier", Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur des "Profil" und Barbara Tóth, Redakteurin beim "Falter".

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen