Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 7: Urteil über Kurz: Falsch oder gerecht?
62 Min.Folge vom 25.02.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren diese Woche: Star-Anwalt Manfred Ainedter, Martina Salomon, Chefredakteurin des "Kurier", Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur des "Profil" und Barbara Tóth, Redakteurin beim "Falter".
