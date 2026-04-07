Medienupdate zum Song Contest 2026Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial - Unterhaltung
Folge 9: Medienupdate zum Song Contest 2026
Mit einem umfangreichen Medienupdate hat die Stadt Wien gemeinsam mit dem ORF neue Details rund um den Eurovision Song Contest präsentiert. 40 Tage vor dem großen Finale steht die Wien ganz im Zeichen des ESC und macht das Event bereits jetzt im Stadtbild sichtbar. "Man soll den Song Contest spüren", gab Bürgermeister Ludwig (SPÖ) die Stoßrichtung vor. Es sei "ein Flächenbrand, der sich da ereignet." ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz verwies zudem auf den "größten multimedialen Programmschwerpunkt", während Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher den ESC in Wien als "Perfect Match" bezeichnete. Sendungshinweis: Aktuell nach eins, 7. April 2026, 13.20 Uhr in ORF
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