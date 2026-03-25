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Pressekonferenz von Caritas und Volkshilfe zu österreichweiter Umfrage zu sozialen Kürzungen

ORF2Staffel 1Folge 104vom 25.03.2026
Pressekonferenz von Caritas und Volkshilfe zu österreichweiter Umfrage zu sozialen Kürzungen

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Folge 104: Pressekonferenz von Caritas und Volkshilfe zu österreichweiter Umfrage zu sozialen Kürzungen

36 Min.Folge vom 25.03.2026

Angesichts der bevorstehenden Budgetverhandlungen präsentierten "Caritas Österreich"-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler und "Volkshilfe Österreich"-Direktor Erich Fenninger die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zu sozialen Kürzungen. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Kürzungen längst keine abstrakte Gefahr mehr sind, sondern Realität. Kürzungen verschärfen Notlagen und verursachen Folgekosten, so das Fazit von Caritas und Volkshilfe. Sendungshinweis: ZIB 13, 25. März 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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