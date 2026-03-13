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Pressekonferenz des Österreichischen Alpenvereins: "Gletscherbericht"

ORF2Staffel 1Folge 92vom 13.03.2026
Pressekonferenz des Österreichischen Alpenvereins: "Gletscherbericht"

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Folge 92: Pressekonferenz des Österreichischen Alpenvereins: "Gletscherbericht"

58 Min.Folge vom 13.03.2026

Nicole Slupetzky (Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins) und die Leiter des Alpenverein-Gletschermessdienstes Gerhard Karl Lieb und Andreas Kellerer-Pirklbauer präsentierten den "Gletscherbericht". Alarmierende Bilanz: 94 von 96 beobachteten Gletschern ziehen sich zurück. Sendungshinweis: ZIB 13, 13. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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