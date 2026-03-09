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Pressekonferenz: Statistik Austria präsentiert Außenhandel und Gesamtjahr 2025

ORF2Staffel 1Folge 81vom 09.03.2026
Pressekonferenz: Statistik Austria präsentiert Außenhandel und Gesamtjahr 2025

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Folge 81: Pressekonferenz: Statistik Austria präsentiert Außenhandel und Gesamtjahr 2025

37 Min.Folge vom 09.03.2026

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Manuela Lenk, Generaldirektorin von Statistik Austria, präsentierten die Außenhandelsstatistik 2025. Vorgestellt wurden aktuelle Zahlen, Trends und Entwicklungen im internationalen Handel sowie deren Bedeutung für das Exportland Österreich. Österreich stehe in seiner Wettbewerbsfähigkeit massiv unter Druck. Die geopolitischen Verwerfungen, Protektionismus in den USA, Subventionierung in China und damit ausgelöste Produktumlenkungen im internationalen Handel wirken ganz massiv auf Europa und insbesondere auf Österreich, so Hattmannsdorfer. Sendungshinweis: ZIB 13, 9. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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