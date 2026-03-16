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Pressekonferenz: Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Nationalbibliothek

ORF2Staffel 1Folge 93vom 16.03.2026
Pressekonferenz: Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Nationalbibliothek

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Folge 93: Pressekonferenz: Vorstellung der neuen Geschäftsführung der Nationalbibliothek

27 Min.Folge vom 16.03.2026

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) stellte gemeinsam mit Theresia Niedermüller (Leiterin der Kunst- und Kultursektion sowie Mitglied der Findungskommission) Michaela Mayr als neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek vor. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer. Sendungshinweis: Sendungshinweis: ZIB 13, 16. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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