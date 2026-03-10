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Folge 83: Präsentation des "Sozialen Lagebildes 2025" des Bundesheeres
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung, präsentierten das "Soziale Lagebild 2025" des Bundesheeres. Für dieses "Soziale Lagebild" sind im vergangenen Jahr mehr als 13.000 Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete befragt worden. Verteidigungsministerin Tanner leitet aus dem Lagebild drei wichtige Erkenntnisse ab: Arbeit und Ausbildung beim Bundesheer wird als sinnvoll empfunden, Berufssoldaten und die zivilen Mitarbeiter des Ressorts haben eine sehr hohe Arbeitszufriedenheit und die Zustimmung zum Wehrdienst (und auch einer etwaigen Verlängerung des Wehrdienstes) ist unverändert hoch. Sendungshinweis: ZIB 13, 10. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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