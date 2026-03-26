Pressegespräch zur Regierungsvorlage des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG)Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 108: Pressegespräch zur Regierungsvorlage des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG)
Anlässlich der Regierungsvorlage zum Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) lud das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einem Pressegespräch mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP), Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ), Energiesprecher Alois Schroll (SPÖ) und Energiesprecherin Karin Doppelbauer (NEOS). Das EABG soll dafür sorgen, dass in Zukunft in Österreich die Energieunabhängigkeit erreicht wird. Durch die Schaffung eines größeren Angebots sollen auch die Preise längerfristig gesenkt werden, so Energieminister Hattmannsdorfer. Sendungshinweis: ZIB 13, 26. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick