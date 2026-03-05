Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz von Frauenministerin Holzleitner zum Weltfrauentag

ORF2Staffel 1Folge 75vom 05.03.2026
Pressekonferenz von Frauenministerin Holzleitner zum Weltfrauentag

Pressekonferenz von Frauenministerin Holzleitner zum WeltfrauentagJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 75: Pressekonferenz von Frauenministerin Holzleitner zum Weltfrauentag

13 Min.Folge vom 05.03.2026

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), lud anlässlich des Internationalen Frauentags zu einer Pressekonferenz, in der sie die neue Kampagne "Gerecht oder Geschlecht?" präsentierte. Sendungshinweis: ZIB 13, 5. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen