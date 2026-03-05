Pressekonferenz von Frauenministerin Holzleitner zum WeltfrauentagJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 75: Pressekonferenz von Frauenministerin Holzleitner zum Weltfrauentag
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), lud anlässlich des Internationalen Frauentags zu einer Pressekonferenz, in der sie die neue Kampagne "Gerecht oder Geschlecht?" präsentierte. Sendungshinweis: ZIB 13, 5. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
