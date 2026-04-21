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Folge 135: Pressekonferenz: "40 Jahre Tschernobyl: Kampf gegen Atomkraft und gezielte Notfallvorsorge ist Gebot der Stunde"
Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Christina Raith (Leiterin der Abteilung Strahlenschutz) erläuterten 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl unter dem Titel "Kampf gegen Atomkraft und gezielte Notfallvorsorge ist Gebot der Stunde" den Status Quo der Notfallvorsorge in Österreich. Tschernobyl habe auf schmerzhafte Weise gezeigt, dass Atomkraftwerke Hochrisikoanlagen sind. Sie seien verwundbar durch technische Fehler, menschliches Versagen, Naturkatastrophen und gezielte Angriffe. Daraus ergebe sich als klarer Auftrag für die Gegenwart ein "konsequentes Nein zur Atomkraft", so Totschnig. Sendungshinweis: ZIB 13, 21. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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