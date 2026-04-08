Pressefoyer nach dem MinisterratJetzt kostenlos streamen
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Folge 117: Pressefoyer nach dem Ministerrat
Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) informierten über die Beschlüsse des Ministerrats. Dieser stand im Zeichen des Kriegs im Nahen Osten und dessen Auswirkungen auf Österreich. Sendungshinweis: ZIB 13, 8. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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