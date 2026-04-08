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Folge 116: Angelobung von Daniel Fellner als Landeshauptmann von Kärnten
Kärntens neuer Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), der am Dienstag vom Landtag gewählt wurde, wurde am Mittwoch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg angelobt. Sendungshinweis: Kärnten heute, 8. April 2026, 19:00 Uhr in ORF 2 Kärnten ***Hinweis der Redaktion***: Der ORF bietet als Sendebegleitung unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements aus Politik, Chronik, Kultur und Wirtschaft an. Danach sind diese auch als Video on Demand abrufbar. Die thematische Auswahl der Livestreams erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung."
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