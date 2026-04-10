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Folge 120: Pressekonferenz: "Aktuelle Zivildienstzahlen für das erste Quartal 2026"
15 Min.Folge vom 10.04.2026
Bundesministerin Claudia Bauer (ÖVP) präsentierte gemeinsam mit dem Leiter der Zivildienstserviceagentur, Ferdinand Mayer, die aktuellen Zivildienstzahlen für das erste Quartal 2026. Sendungshinweis: ZIB 13, 10. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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