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Folge 111: Präsentation der Statistik Austria: "Öffentliche Finanzen 2025"
Die Inflation im März ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria vom Dienstag im Jahresvergleich auf 3,1 Prozent in die Höhe geschnellt. In der März-Inflation schlagen sich erstmals die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges nieder. Der Bund hingegen hat das Vorjahr besser abgeschlossen als erwartet. Das gesamtstaatliche Defizit betrug 4,2 Prozent des BIP und lag damit unter dem vom Finanzministerium eingeplanten Wert von 4,5 Prozent. Das gaben Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin, und Kerstin Gruber, Leiterin öffentliche Finanzen, in einer Pressekonferenz bekannt. Sendungshinweis: ZIB 13, 31. März 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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