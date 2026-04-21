Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Doorsteps vor dem Roundtable zum Social-Media-Verbot für Jugendliche

ORF2Staffel 1Folge 136vom 21.04.2026
Doorsteps vor dem Roundtable zum Social-Media-Verbot für Jugendliche

Doorsteps vor dem Roundtable zum Social-Media-Verbot für JugendlicheJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 136: Doorsteps vor dem Roundtable zum Social-Media-Verbot für Jugendliche

8 Min.Folge vom 21.04.2026

Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) laden zu einem Expertinnen- und Experten-Roundtable zum Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche ins Bundeskanzleramt. Vor dem Roundtable fanden Doorsteps statt. Sendungshinweis: ZIB 13, 21. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen