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Folge 136: Doorsteps vor dem Roundtable zum Social-Media-Verbot für Jugendliche
Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) laden zu einem Expertinnen- und Experten-Roundtable zum Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche ins Bundeskanzleramt. Vor dem Roundtable fanden Doorsteps statt. Sendungshinweis: ZIB 13, 21. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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