Pressefoyer nach dem MinisterratJetzt kostenlos streamen
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Folge 138: Pressefoyer nach dem Ministerrat
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) informierten über die Beschlüsse des Ministerrats. Thema war die Reform der betrieblichen Altersvorsorge. Diese soll allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern offenstehen, nicht nur jenen 25 Prozent, deren Betriebe bereits freiwillig in eine Pensionskasse einzahlen. Änderungen sind auch bei der Abfertigung neu geplant. Sendungshinweis: ZIB 13, 22. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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