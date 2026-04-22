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Folge 139: Pressekonferenz: "Österreichs Hauptstadt im ESC-Fieber: Begleitprogramm der Kultureinrichtungen"
Anlässlich des Eurovision Song Contest 2026, der rund 500.000 Gäste in die österreichische Hauptstadt bringt, präsentierten zahlreiche Kultureinrichtungen ein facettenreiches Zusatzprogramm. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) gemeinsam mit ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher und der Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums Wien, Katrin Vohland, dieses vielfältige Programm vor. Vorgestellt wurde dabei auch ein Ziesel mit "Cosmo-Stern", das exemplarisch für die Vielfalt der Stimmen im Tierreich steht und im Rahmen des NHM-Projekts "Voices of Nature. Song Contest of the Animals" teilnehmen wird. Sendungshinweis: ZIB 13, 22. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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