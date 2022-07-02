Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 02.07.2022: Episode 1
45 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12
Eine Femurfraktur ist nicht nur sehr schmerzhaft, sondern kann auch fatale Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn der gebrochene Knochen die Oberschenkelarterie verletzt und es zu inneren Blutungen kommt, besteht akute Lebensgefahr. Aber Jeremy Lindsey weiß im US-Bundesstaat Texas, was zu tun ist. Der Wildhüter stellt sicher, dass sich der verletzte Surfer nicht bewegt, bis die Sanitäter eintreffen. Und Randolph McGee stoppt im Fannin County einen verdächtigen Pkw-Fahrer. Im Auto des Mannes findet der Jagdaufseher Marihuana und eine geladene Waffe.
