Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 25.02.2023: Episode 9
45 Min.Folge vom 25.02.2023Ab 12
Am Rio Grande ist ein Boot auf Grund gelaufen. Allison Hatten und ihr Kollege Isaac Ruiz eilen den havarierten Personen zu Hilfe. Dabei müssen die Wildhüter:innen darauf achten, dass sie in dem seichten Flussabschnitt nicht ebenfalls stecken bleiben. Randolph McGee hat derweil einen mutmaßlichen Missetäter im Visier, der Wildkameras gestohlen haben soll. Der Mann gibt sich ahnungslos, aber von dessen Lügengeschichten lässt sich der Gesetzeshüter nicht hinters Licht führen. Und bei einer Fahrzeugkontrolle entdecken die „Texas Game Wardens“ Marihuana.
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Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.