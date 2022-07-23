Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 23.07.2022: Episode 4
44 Min.Folge vom 23.07.2022Ab 12
Hausfriedensbruch ist kein Kavaliersdelikt. Deshalb überprüft Mike Boone die persönlichen Daten ein junges Paars, das sich illegal an einem privaten Teich aufhält. Randolph McGee legt sich unterdessen an einer Landstraße auf die Lauer. Der Wildhüter hält dort Ausschau nach verdächtigen Fahrzeugen. Denn ganz in der Nähe wurde möglicherweise vom Auto aus ein Büffel erlegt. Das ist in Texas streng verboten. Und Josh Bulger sorgt mit seiner Kollegin Angel Miller am Lake Louisville für Recht und Ordnung. Dort droht Gefahr durch betrunkene Jetski-Fahrer.
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Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.