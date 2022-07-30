Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 30.07.2022: Episode 5
45 Min.Folge vom 30.07.2022Ab 12
Der Handel mit Rotwangen-Schmuckschildkröten ist im US-Bundesstaat Texas verboten. Als Jon Balderas den Missetäter, der die Tiere am Straßenrand zum Verkauf anbietet, zur Rede stellt, gibt sich dieser ahnungslos. Aber das ist nur ein Täuschungsmanöver. Denn der Mann wurde schon einmal beim Schwarzhandel ertappt. Im Harris County liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. Haie sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Wenn zu viele Exemplare gejagt werden, vermehren sich andere Arten zu stark und das Gleichgewicht gerät aus der Balance.
Genre:Reality, Recht, Tiere
12
