Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 13.08.2022: Episode 7
45 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 12
Allison Hatten untersucht im „Lone Star State“ ein totes Hirschkalb. Der Paarhufer wurde offensichtlich mit einem Kleinkalibergewehr erlegt. Das ist im US-Bundesstaat Texas verboten. Denn angeschossene Tiere, die verletzt in die Wildnis flüchten, verenden dort qualvoll. Um dem Missetäter das Handwerk zu legen, installiert die Wildhüterin auf dem Areal eine Überwachungskamera. Justin Eddins und sein Partner Morgan Inman fühlen unterdessen einem ATV-Fahrer auf den Zahn. Der Mann wirkt bei seiner Befragung sehr nervös. Hat der Verdächtige etwas zu verbergen?
Genre:Reality, Recht, Tiere
