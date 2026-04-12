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Lost Places

Lost Places - Folge 99

WELTFolge vom 12.04.2026
Lost Places - Folge 99

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Lost Places

Folge vom 12.04.2026: Lost Places - Folge 99

44 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6

Der Küstenort Varosha im Nordosten Zyperns war einst ein Urlaubs-Hotspot für die Reichen und Schönen. Doch im Jahr 1974 wurden die Hotels, Boutiquen und Strände zu einer verbotenen Zone hinter Absperrungen und Stacheldraht. Außerdem: Zwei Küstenforts in den Bayous von Louisiana sind faszinierende Zeugen einer unsteten Phase der US-amerikanischen Geschichte. Und: Die einzigartige antike Höhlenstadt Wardsia in Georgien erlebte im Mittelalter ihre Blütezeit, bis ein Erdbeben alles veränderte.

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