Lost Places
Folge vom 10.08.2026: Lost Places - Folge 97
43 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Wie ein Spinnennetz aus Stahl schweben die Seilbahnen über Tschiatura, Georgiens einst blühender Bergbaustadt. Ehemals pulsierende Adern, die Arbeiter zu den Minen brachten, sind sie heute stille Zeugen des Niedergangs. Viele Einwohner verließen die Stadt, und das „Venedig der LüfteG verfiel zur Geisterstadt. Was geschah mit diesem einzigartigen Ort?
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt