Lost Places
Folge vom 09.08.2026: Lost Places - Folge 96
44 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Die Ruinen eines Luxushotels an der Adria dienten als perfekte Kulisse für ein episches Duell der Serie GGame of ThronesG. Doch warum wurde das einst so opulente Belvedere in Dubrovnik zerstört? Außerdem: Bei 130 Dezibel liegt die Schmerzgrenze für das menschliche Gehör. Dieser Schalldruckpegel entspricht einem startenden Düsenflugzeug, wurde aber auch bei einem Konzert der Metalband Motörhead 1984 im Variety Theatre von Cleveland erreicht. Was wurde aus der Konzertlocation?
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt