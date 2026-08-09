Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lost Places

Lost Places - Folge 96

WELTFolge vom 09.08.2026
Lost Places - Folge 96

Lost Places - Folge 96Jetzt kostenlos streamen

Lost Places

Folge vom 09.08.2026: Lost Places - Folge 96

44 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Die Ruinen eines Luxushotels an der Adria dienten als perfekte Kulisse für ein episches Duell der Serie GGame of ThronesG. Doch warum wurde das einst so opulente Belvedere in Dubrovnik zerstört? Außerdem: Bei 130 Dezibel liegt die Schmerzgrenze für das menschliche Gehör. Dieser Schalldruckpegel entspricht einem startenden Düsenflugzeug, wurde aber auch bei einem Konzert der Metalband Motörhead 1984 im Variety Theatre von Cleveland erreicht. Was wurde aus der Konzertlocation?

Alle verfügbaren Folgen