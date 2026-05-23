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Lost Places

Lost Places - Folge 100

WELTFolge vom 23.05.2026
Lost Places - Folge 100

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Lost Places

Folge vom 23.05.2026: Lost Places - Folge 100

44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6

Ein Flugzeugträger der US-Navy, der im 2. Weltkrieg mit neun „Kampf Sternen“ ausgezeichnet wurde und 1969 sogar bei der Mondlandung zum Einsatz kam. Außerdem: Ein geheimes Tunnelnetz unter der bulgarischen Hauptstadt Sofia, in dem 40 Jahre lang ein einbalsamierter Kommunistenführer gekühlt wurde - wenn er nicht im Mausoleum lag. Dazu: Was haben alte Geschützstellungen nahe der britischen Stadt Hull mit einem ausgebombten Kino zu tun? Und: Wie kommt ein Baumhaus aus Beton an die Küste bei Rom?

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