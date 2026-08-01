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Lou!

Pisten-Panne

KinderweltStaffel 3Folge 2vom 01.08.2026
Pisten-Panne

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Lou!

Folge 2: Pisten-Panne

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Um möglichst viel Zeit mit Tristan auf der Piste verbringen zu können, will Lou ihm gestehen, dass sie als Skifahrerin eine Niete ist. Dabei hofft sie darauf, dass er es ihr dann beibringen will. Doch zunächst einmal verpassen sich die beiden mehrere Male nur knapp. Um schließlich doch noch zu ihm zu gelangen, muss Lou eine steile Piste hinunterfahren.

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