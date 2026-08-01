Lou!
Folge 5: Liebes-Orakerl
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou hat ihrem Schwarm Tristan eine SMS geschickt, doch es kommt keine Antwort von ihm. Dadurch kommen in ihr Zweifel auf, ob Tristan wirklich der Mann ihres Lebens ist. Aus dieser Verunsicherung heraus wendet sie allerlei fragwürdige Orakeltechniken an, um einen Blick in die Zukunft werfen zu können.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat