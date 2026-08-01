Lou!
Folge 9: Shopping-Stress
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou hat für ihre Mutter eine Blu-ray Special Edition mit deren Lieblingsfilm zum Muttertag bestellt. Leider kommt die Box aber nicht an und Lou steht plötzlich ohne Geschenk da. Aber mit Minas Hilfe kommt sie auf die rettende Idee. Sie will von dem Kultfilm ein eigenes Remake machen. Lous Mutter hat sich auch etwas für den Muttertag vorgenommen. Dieses Jahr will sie endlich ein Geschenk finden, über das Oma sich so richtig freut.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat