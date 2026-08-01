Lou!
Folge 3: Gipfel-Stürmer
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou hat es endlich geschafft, sich mit Tristan zu einem Picknick zu treffen. Aber das romantische Zusammensein wird durch einen plötzlich aufkommenden Schneesturm gestört und die zwei müssen Zuflucht in einer Berghütte suchen. Während sie dort auf Hilfe warten, zeigt Tristan allerdings nur Interesse an seinem Game Boy. Richard zieht indessen mit Ludmilla los, um Lou zu suchen. Doch für Lous Mutter steht fest, dass sie die beiden auf keinen Fall allein lassen darf.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat