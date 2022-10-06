Staffel 01 Folge 01: Es wird fleischlastig Jetzt kostenlos streamen
Luggi, mach was draus
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Es wird fleischlastig
11 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 6
In der ersten Folge von "Luggi, mach was draus" wird es mit Beef Tartar, Caesar Salad und co. besonders fleischlastig. Wird Luggi die Gastgeber-Familie mit seinem Menü überzeugen können?
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Alle Staffeln im Überblick
Luggi, mach was draus
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: Joyn
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