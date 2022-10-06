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Luggi, mach was draus

Staffel 01 Folge 01: Es wird fleischlastig

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 06.10.2022
Staffel 01 Folge 01: Es wird fleischlastig

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Luggi, mach was draus

Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Es wird fleischlastig

11 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 6

In der ersten Folge von "Luggi, mach was draus" wird es mit Beef Tartar, Caesar Salad und co. besonders fleischlastig. Wird Luggi die Gastgeber-Familie mit seinem Menü überzeugen können?

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Luggi, mach was draus
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