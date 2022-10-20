Staffel 1 Folge 3: Die vegane HerausforderungJetzt kostenlos streamen
11 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 6
In der dritten Folge von "Luggi, mach was draus" muss unser Profikoch Luggi versuchen, mit einem ausschließlich veganen Menü zu überzeugen. Kann Luggi die Herausforderung meistern?
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen