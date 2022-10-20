Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 3: Die vegane Herausforderung

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 20.10.2022
11 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 6

In der dritten Folge von "Luggi, mach was draus" muss unser Profikoch Luggi versuchen, mit einem ausschließlich veganen Menü zu überzeugen. Kann Luggi die Herausforderung meistern?

PULS 4
