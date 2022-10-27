Staffel 1 Folge 4: Kulinarisch ins FinaleJetzt kostenlos streamen
11 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 6
Im großen Finale von "Luggi, mach was draus" zieht unser Spitzenkoch nochmals alle Register, um die Gastgeber-Familie zu überzeugen & die maximale Punktwertung zu erlangen. Kann Luggi auch im Finale mit seinen Kreationen überzeugen?
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen