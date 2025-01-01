Staffel 1Folge 2
Darum flippt Richard Lugner völlig ausJetzt kostenlos streamen
Lugner im Orient
Folge 2: Darum flippt Richard Lugner völlig aus
45 Min.Ab 12
In Folge 2 lässt die „Reisegruppe des Irrsinns“ Paris hinter sich und ist „recht fesch in Marrakesch“. Noch am Flughafen lässt der Baumeister, der in der vergangenen Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, die Puppen tanzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lugner im Orient
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© krone.tv