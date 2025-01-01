Staffel 1Folge 6
Lugner im Orient
Folge 6: Tierisches Drama und heiße Hüftschwünge
46 Min.Ab 12
In Folge 6 von „Lugner im Orient“ fühlt sich Richard Lugner plötzlich nicht nur wie der Hahn im Korb, sondern dank heißer Hüftschwünge gar wie der „Sultan“. Dass es aber trotz eines Highlights nicht ohne tierisches Drama ablaufen würde, versteht sich fast von selbst. Vor allem „Wildsaus“ Launen sorgten wieder für Zündstoff.
