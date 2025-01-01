Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lugner im Orient

krone.tvStaffel 1Folge 6
Tierisches Drama und heiße Hüftschwünge

Lugner im Orient

Folge 6: Tierisches Drama und heiße Hüftschwünge

46 Min.Ab 12

In Folge 6 von „Lugner im Orient“ fühlt sich Richard Lugner plötzlich nicht nur wie der Hahn im Korb, sondern dank heißer Hüftschwünge gar wie der „Sultan“. Dass es aber trotz eines Highlights nicht ohne tierisches Drama ablaufen würde, versteht sich fast von selbst. Vor allem „Wildsaus“ Launen sorgten wieder für Zündstoff.

