Staffel 1Folge 3
"Waka Waka" und tierische DekolletesJetzt kostenlos streamen
Lugner im Orient
Folge 3: "Waka Waka" und tierische Dekolletes
46 Min.Ab 12
In der dritten Folge von „Lugner im Orient“ macht der Baumeister mit seinen Tierchen einen Ausflug in eine Oase. Am Weg dorthin, schaut er besonders Bahati „Kolibri“ Venus tief in die „Augen“ oder besser gesagt ins Dekolleté und plaudert aus, dass Männer da nicht wegschauen könnten. „Männer schauen immer dort“, gibt er ehrlich zu.
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Altersfreigabe:
12
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