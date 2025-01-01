Staffel 1Folge 5
Lugner im Orient
Folge 5: Frecher Scherz führt zu Krach mit Bahati
49 Min.Ab 12
In Folge 5 von „Lugner im Orient“ lernt die Reisegruppe von Richard Lugner viel Neues. Zum Beispiel kochen und dass der Baumeister eine Vorliebe für geschminkte Frauen hat. Leider war Bahati dieses Mal ohne Make-up unterwegs.
Lugner im Orient
Ab 12
12