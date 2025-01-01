Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lugner im Orient

krone.tvStaffel 1Folge 7
Mörtel zum Finale im 7. Bauchtanz-Himmel

Mörtel zum Finale im 7. Bauchtanz-HimmelJetzt kostenlos streamen

Lugner im Orient

Folge 7: Mörtel zum Finale im 7. Bauchtanz-Himmel

56 Min.Ab 12

Zum großen Finale bei „Lugner im Orient“ haben es der Baumeister und seine „Tierchen“ noch einmal richtig krachen lassen. Da gab es nicht nur einen Bauchtanz für Mörtel, sondern auch eine große Feier in der Buddha-Bar, bei der die „Tierchen“ auf das Wohl des Geburtstagskindes anstießen. Und - wie könnte es anders sein - auch zum Abschluss der krone.tv-Serie sollte es an tierischem Drama nicht fehlen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lugner im Orient
krone.tv

Lugner im Orient

Alle 1 Staffeln und Folgen