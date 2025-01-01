Staffel 1Folge 7
Mörtel zum Finale im 7. Bauchtanz-HimmelJetzt kostenlos streamen
Lugner im Orient
Folge 7: Mörtel zum Finale im 7. Bauchtanz-Himmel
56 Min.Ab 12
Zum großen Finale bei „Lugner im Orient“ haben es der Baumeister und seine „Tierchen“ noch einmal richtig krachen lassen. Da gab es nicht nur einen Bauchtanz für Mörtel, sondern auch eine große Feier in der Buddha-Bar, bei der die „Tierchen“ auf das Wohl des Geburtstagskindes anstießen. Und - wie könnte es anders sein - auch zum Abschluss der krone.tv-Serie sollte es an tierischem Drama nicht fehlen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lugner im Orient
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12