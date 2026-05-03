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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Papst Leo gegen den Hunnenkönig

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 03.05.2026
Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Papst Leo gegen den Hunnenkönig

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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Folge 1: Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Papst Leo gegen den Hunnenkönig

25 Min.Folge vom 03.05.2026

Papst Leo und die 13 früheren Leos: Der erste Leo ("Leo der Große") soll sich ganz allein einem hunnischen Heer in den Weg gestellt und König Attila zum Abzug aus Italien bewegt haben - was immerhin belegt, dass der Papst bereits im sechsten Jahrhundert auch mit politischen und militärischen Fragen befasst war. Der dritte Leo hat Karl den Großen zum Kaiser gekrönt, der zehnte hat Martin Luther exkommuniziert, und Leo XIII. gilt als Begründer der katholischen Soziallehre. Robert Francis Prevost hat sich mit der Wahl seines Namens also in eine sehr vielfältige und interessante "Ahnenreihe" gestellt. Bildquelle: ORF

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