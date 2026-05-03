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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast
Folge 1: Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Papst Leo gegen den Hunnenkönig
25 Min.Folge vom 03.05.2026
Papst Leo und die 13 früheren Leos: Der erste Leo ("Leo der Große") soll sich ganz allein einem hunnischen Heer in den Weg gestellt und König Attila zum Abzug aus Italien bewegt haben - was immerhin belegt, dass der Papst bereits im sechsten Jahrhundert auch mit politischen und militärischen Fragen befasst war. Der dritte Leo hat Karl den Großen zum Kaiser gekrönt, der zehnte hat Martin Luther exkommuniziert, und Leo XIII. gilt als Begründer der katholischen Soziallehre. Robert Francis Prevost hat sich mit der Wahl seines Namens also in eine sehr vielfältige und interessante "Ahnenreihe" gestellt. Bildquelle: ORF
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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast
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