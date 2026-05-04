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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Canossa-Gang

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 04.05.2026
Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Canossa-Gang

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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Folge 2: Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Canossa-Gang

26 Min.Folge vom 04.05.2026

Die zweite Folge des "Popecasts" wirft einen Blick auf das komplexe Verhältnis von Kaiser und Papst im Mittelalter, als sich bereits die Trennung von Kirche und Staat abzuzeichnen beginnt. Im Kern geht es um die Frage: Wer darf Bischöfe ernennen und einsetzen? Steht die weltliche Macht (der Kaiser) über der geistlichen (dem Papst) - oder ist es umgekehrt? Können diese Sphären überhaupt getrennt werden? Die Trennung von Kirche und Staat wird bis in die Gegenwart ein Thema bleiben.

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