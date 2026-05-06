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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Papst und seine Unfehlbarkeit

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 06.05.2026
Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Papst und seine Unfehlbarkeit

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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Folge 4: Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Papst und seine Unfehlbarkeit

26 Min.Folge vom 06.05.2026

Die neue Folge von „Macht und Herrlichkeit – der Popecast“ erklärt die viel diskutierte „Unfehlbarkeit“ des Papstes. Im 19. Jahrhundert sicherte Papst Pius IX. seine kirchliche Macht mit der Anerkennung der Unfehlbarkeit als Glaubenswahrheit, verlor aber kurz darauf den Kirchenstaat. Gleichzeitig begann der Aufstieg des Papstes zur globalen Medienfigur – besonders geprägt durch Johannes Paul II.

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