Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Papst und seine UnfehlbarkeitJetzt kostenlos streamen
Macht und Herrlichkeit - Der Popecast
Folge 4: Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Der Papst und seine Unfehlbarkeit
26 Min.Folge vom 06.05.2026
Die neue Folge von „Macht und Herrlichkeit – der Popecast“ erklärt die viel diskutierte „Unfehlbarkeit“ des Papstes. Im 19. Jahrhundert sicherte Papst Pius IX. seine kirchliche Macht mit der Anerkennung der Unfehlbarkeit als Glaubenswahrheit, verlor aber kurz darauf den Kirchenstaat. Gleichzeitig begann der Aufstieg des Papstes zur globalen Medienfigur – besonders geprägt durch Johannes Paul II.
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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast
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