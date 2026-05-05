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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Die Scheidung des Jahrtausends - Wie sich die Kirche von England vom Papst getrennt hat

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 05.05.2026
Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Die Scheidung des Jahrtausends - Wie sich die Kirche von England vom Papst getrennt hat

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Macht und Herrlichkeit - Der Popecast

Folge 3: Macht und Herrlichkeit - Der Popecast: Die Scheidung des Jahrtausends - Wie sich die Kirche von England vom Papst getrennt hat

26 Min.Folge vom 05.05.2026

Die Kirche von Canterbury wird erstmals von einer Frau geführt: Sarah Mullally steht an der Spitze der anglikanischen Gemeinschaft. Möglich wurde das durch die Abspaltung von Kirche von England von Rom, ausgelöst durch Heinrich VIII.s Scheidungsstreit mit dem Papst und ein politisch-religiöses Machtspiel.

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